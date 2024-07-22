Американист отметила странные колебания в рейтинге Харрис: от "ляпов" до уровня Байдена

Американские СМИ прикладывают все усилия, чтобы легитимизировать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в глазах избирателей. Об этом заявила американист, кандидат политических наук Юлия Богуславская. Она также отметила странные изменения рейтинга Харрис.

Если на посту вице-президента она была не очень популярным политиком (стоит только вспомнить её всевозможные ляпы), то теперь она находится на одном уровне с действующим президентом США Джо Байденом, если не выше него.

"Всегда рейтинг у Камалы Харрис был достаточно низкий, и были прогнозы, согласно которым у неё нет никаких шансов против Трампа. Но что удивительно: в какой-то определённый момент её рейтинг сблизился с рейтингом Джо Байдена. И сейчас она выглядит даже лучше Байдена, как ни странно", — отметила Богуславская в эфире радио Sputnik.