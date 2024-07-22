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22 июля, 15:50

Американист отметила странные колебания в рейтинге Харрис: от "ляпов" до уровня Байдена

Американист Богуславская заявила об изменениях в рейтинге Камалы Харрис

Камала Харрис. Обложка © TACC / Pool/ABACA

Камала Харрис. Обложка © TACC / Pool/ABACA

Американские СМИ прикладывают все усилия, чтобы легитимизировать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в глазах избирателей. Об этом заявила американист, кандидат политических наук Юлия Богуславская. Она также отметила странные изменения рейтинга Харрис.

Если на посту вице-президента она была не очень популярным политиком (стоит только вспомнить её всевозможные ляпы), то теперь она находится на одном уровне с действующим президентом США Джо Байденом, если не выше него.

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"Всегда рейтинг у Камалы Харрис был достаточно низкий, и были прогнозы, согласно которым у неё нет никаких шансов против Трампа. Но что удивительно: в какой-то определённый момент её рейтинг сблизился с рейтингом Джо Байдена. И сейчас она выглядит даже лучше Байдена, как ни странно", отметила Богуславская в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, демократы сейчас прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы замену Байдена на Харрис сделать как можно более легитимной, поэтому СМИ в США активно поддерживают её кандидатуру, пытаются представить этот выбор наиболее очевидным, наиболее легитимным.

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Накануне стало известно, что Джо Байден снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки. Президент США думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Кто такая Камала Харрис — читайте на Life.ru.

Алёна Зиновьева
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