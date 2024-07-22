Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 11:47

Вассерман поспешил откланяться после пары ласковых о Камале Харрис в камеру Life.ru

Депутат Госдумы Вассерман назвал Харрис человеком, которая не думает

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru заявил, что ему нечего думать о кандидате в президенты США Камале Харрис, которая сама не думает. Ответив на вопрос, он не стал тратить времени попусту и удалился в уборную.

Вассерман уходит в туалет после мысли о Харрис. Видео © Life.ru

"Что можно думать о человеке, который не думает?", — риторически вопрошает Вассерман.

На сопутствующий вопрос корреспондента депутат заявил, что такое мнение о Харрис у него сложилось из личных наблюдений.

Раскрыта важная роль мужа Камалы Харрис в битве за пост первой женщины – президента США
Раскрыта важная роль мужа Камалы Харрис в битве за пост первой женщины – президента США

На замену выбывшего из президенсткой гонки Джо Байдена подоспела кандидатура Камалы Харрис, которая теперь вместо него будет бороться с Дональдом Трампом за место в Овальном кабинете. По мнению аналитиков, у вице-президента нет шансов одолеть более харизматичного и опытного лидера в лице Трампа, который даже не считает её препятствием на своём пути в Белый дом.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Анатолий Вассерман
  • Выборы в США
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров