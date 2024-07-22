Вассерман поспешил откланяться после пары ласковых о Камале Харрис в камеру Life.ru
Депутат Госдумы Вассерман назвал Харрис человеком, которая не думает
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru заявил, что ему нечего думать о кандидате в президенты США Камале Харрис, которая сама не думает. Ответив на вопрос, он не стал тратить времени попусту и удалился в уборную.
Вассерман уходит в туалет после мысли о Харрис. Видео © Life.ru
"Что можно думать о человеке, который не думает?", — риторически вопрошает Вассерман.
На сопутствующий вопрос корреспондента депутат заявил, что такое мнение о Харрис у него сложилось из личных наблюдений.
На замену выбывшего из президенсткой гонки Джо Байдена подоспела кандидатура Камалы Харрис, которая теперь вместо него будет бороться с Дональдом Трампом за место в Овальном кабинете. По мнению аналитиков, у вице-президента нет шансов одолеть более харизматичного и опытного лидера в лице Трампа, который даже не считает её препятствием на своём пути в Белый дом.
Life.ru