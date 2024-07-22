В "Симпсонах" нашли новое пророчество, которое начинает сбываться на наших глазах

Поклонники мультсериала "Симпсоны" заметили ещё одну занятную пасхалку в любимом произведении. В серии под названием "Барт в будущее", вышедшей в 2000 году, персонаж Лиза Симпсон становится президентом США. В кадре она появляется в фиолетовом костюме с бусами. В таком же одеянии и бусах однажды была замечена вице-президент Штатов Камала Харрис, что породило в Сети несколько конспирологических гипотез.

Увидев костюм Лизы, пользователи решили, что таким образом "Симпсоны" одарили зрителей новым пророчеством, предсказав участие Камалы Харрис в президентских выборах и даже её возможный триумф.

По сюжету эпизода Лиза Симпсон стала президентом, сменив на этом посту бизнесмена, который торгует недвижимостью. Примечательно, что другого такого американского лидера, промышлявшего подобной торговлей, зовут Дональд Трамп.