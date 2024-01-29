Очередное предсказание: "Независимую республику Техас" нашли в "Симпсонах"
В "Симпсонах" нашли предсказание о Техасе, сделанное в 2011 году
Момент, в котором один из героев мультсериала отправляется в "независимую республику Техас". Обложка © Кадр из мультсериала "Симпсоны" / Fox
В популярном мультсериале "Симпсоны" заметили очередное предсказание. В одной из серий, где действие разворачивается в будущем, есть упоминание о "независимой республике Техас".
Так, в девятой серии 23-го сезона, которая вышла в эфир в 2011 году, действие происходит в футуристическом будущем. В ней героиня отправляется домой с помощью телепорта, но из-за беременности её не пропускают на терминале. Перед нею устройством пользуются двое. У одного из них местом назначения указывается "независимая республика Техас". В соцсети X американцы убеждены, что это очередное предсказание от создателей шоу.
Напомним, в середине января Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с мигрантами-нелегалами. После этого между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался конфликт. Действия Техаса поддержали губернаторы 25 штатов. Власти американского региона неоднократно подчёркивали, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент США Джо Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры. При этом американские пограничники встали на сторону Техаса.
Что касается "Симпсонов", они часто пугают зрителей своими жуткими предсказаниями. Так, например, американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News поведала об очередном таком предсказании: в Косове осенью 2023 года может начаться война. Она имела в виду эпизод "Дом вдали от Гомера" 2005 года, где фигурирует плакат с надписью "Косово. Осень" и целующейся за колючей проволокой влюблённой парой. Журналистка отметила, что действие происходит в 2023 году и главные герои идут смотреть фильм "Оппенгеймер", который на самом деле шёл тогда в прокате. А ранее Лайф писал, что в новой серии "Симпсонов" "Игра изменена" появилась карта России с новыми регионами. Украина, отмеченная зелёным цветом, сильно уменьшилась, а вот Россия граничит с Румынией, отрезая Незалежную от Чёрного моря.