Очередное предсказание: "Независимую республику Техас" нашли в "Симпсонах"

Так, в девятой серии 23-го сезона, которая вышла в эфир в 2011 году, действие происходит в футуристическом будущем. В ней героиня отправляется домой с помощью телепорта, но из-за беременности её не пропускают на терминале. Перед нею устройством пользуются двое. У одного из них местом назначения указывается "независимая республика Техас". В соцсети X американцы убеждены, что это очередное предсказание от создателей шоу.

Что касается "Симпсонов", они часто пугают зрителей своими жуткими предсказаниями. Так, например, американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News поведала об очередном таком предсказании: в Косове осенью 2023 года может начаться война. Она имела в виду эпизод "Дом вдали от Гомера" 2005 года, где фигурирует плакат с надписью "Косово. Осень" и целующейся за колючей проволокой влюблённой парой. Журналистка отметила, что действие происходит в 2023 году и главные герои идут смотреть фильм "Оппенгеймер", который на самом деле шёл тогда в прокате. А ранее Лайф писал, что в новой серии "Симпсонов" "Игра изменена" появилась карта России с новыми регионами. Украина, отмеченная зелёным цветом, сильно уменьшилась, а вот Россия граничит с Румынией, отрезая Незалежную от Чёрного моря.