Американские пограничники поддержали Техас в конфликте с Белым домом
Профсоюз пограничников США: Администрация Байдена мешает охранять границу
Администрация президента США Джо Байдена делает всё, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявил профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между Белым домом и властями Техаса.
"Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать всё, что может, чтобы помешать охране нашей границы", — приводит РИА "Новости" сообщение организации.
Напомним, конфликт между вторым по размерам штатом после Аляски и Белым домом начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент Соединённых Штатов Джо Байден тем временем готовится принять самые жёсткие меры для защиты границы США, а Сенат может принять законопроект о границе в обмен на помощь Киеву.
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