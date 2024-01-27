Регион

Уведомления отключены

27 января, 18:37

Американские пограничники поддержали Техас в конфликте с Белым домом

Профсоюз пограничников США: Администрация Байдена мешает охранять границу

Администрация президента США Джо Байдена делает всё, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявил профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между Белым домом и властями Техаса.

"Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать всё, что может, чтобы помешать охране нашей границы", — приводит РИА "Новости" сообщение организации.

Напомним, конфликт между вторым по размерам штатом после Аляски и Белым домом начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент Соединённых Штатов Джо Байден тем временем готовится принять самые жёсткие меры для защиты границы США, а Сенат может принять законопроект о границе в обмен на помощь Киеву.

Сенатор Круз назвал кризис в Техасе худшим за всю историю США
Сенатор Круз назвал кризис в Техасе худшим за всю историю США
Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров