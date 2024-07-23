"Американские горки": Харрис едко прошлась по предвыборной кампании в США

Возможный кандидат в президенты США Камала Харрис назвала избирательную кампанию в стране американскими горками. Это произошло в ходе выступления в родном для Джо Байдена штате Делавэр.

"Я знаю, что это были американские горки, и мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу", — сказала Харрис.