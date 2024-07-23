"Американские горки": Харрис едко прошлась по предвыборной кампании в США
Харрис в родном штате Байдена призналась в смешанных эмоциях от последних дней
Возможный кандидат в президенты США Камала Харрис назвала избирательную кампанию в стране американскими горками. Это произошло в ходе выступления в родном для Джо Байдена штате Делавэр.
"Я знаю, что это были американские горки, и мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу", — сказала Харрис.
Последние дни для вице-президента США Харрис и вправду выдались напряжёнными. После решения Байдена выйти из президентской гонки главным вариантом на роль кандидата от Демократической партии стала она, к тому же получив одобрение от самого президента. В первый же день ей пришлось долго разговаривать по телефону с представителями партии и объяснять, почему Байден не появляется на публике и вообще жив ли он.
X / Kamala Harris