Сеть заполонили слухи о "смерти" Байдена. В Белом доме выступили с заявлением

Президент США Джо Байден не выходит в свет в связи с тем, что пока что не до конца оправился от коронавируса. Так отсутствие 81-летнего политика на публике на фоне ползущих по стране слухов о его коме и даже смерти объяснила вице-президент Штатов Камала Харрис во время встречи с представителями Национальной ассоциации студенческого спорта.

"Наш президент Джо Байден хотел присутствовать на этой церемонии. Он уже чувствует себя лучше и достаточно быстро идёт на поправку", — заявила она.

Тем временем в американских соцсетях высказываются разные доводы в пользу "смерти" Байдена.