Сеть заполонили слухи о "смерти" Байдена. В Белом доме выступили с заявлением
Камала Харрис заявила, что Байден не появляется на публике из-за коронавируса
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Arehart
Президент США Джо Байден не выходит в свет в связи с тем, что пока что не до конца оправился от коронавируса. Так отсутствие 81-летнего политика на публике на фоне ползущих по стране слухов о его коме и даже смерти объяснила вице-президент Штатов Камала Харрис во время встречи с представителями Национальной ассоциации студенческого спорта.
"Наш президент Джо Байден хотел присутствовать на этой церемонии. Он уже чувствует себя лучше и достаточно быстро идёт на поправку", — заявила она.
Тем временем в американских соцсетях высказываются разные доводы в пользу "смерти" Байдена.
"Ходят слухи, что Джо Байден мёртв"; "Джо Байден умер?"; "Заметили различия между двумя "официальными" заявлениями от Джо? Он бы ещё на салфетке о своём "уходе" написал"; "Вопрос... Почему заявление Байдена написано не на официальном бланке?"; "Байден вообще жив? Мы его ещё увидим?"; "Байден на пороге смерти, как и вся Демократическая партия. Они встали на защиту лжи, педофилии и смерти!" — гласят некоторые из комментариев, что были опубликованы в соцсети X.
Напомним, что сегодня ведущий телеканала Fox News подметил тот факт, что сообщение о выходе из президентской гонки было сделано очень странным образом — через пост в соцсети X. Журналист потребовал привести доказательства того, что пожилой политик всё ещё жив. Накануне, 21 июля, Джо Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру на должность следующего президента США. Вместе с тем политик объявил о своей поддержке действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис в качестве кандидата от партии демократов. Та уже согласилась принять эстафету и поблагодарила американского лидера за оказанное доверие.