Найден главный инициатор вывода Байдена из президентской гонки

Главную роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентской гонке сыграла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она не призывала главу государства к этому публично, но за кулисами часто вела разговоры с конгрессменами и донорами Демократической партии, чтобы повлиять на их мнение. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.