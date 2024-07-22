Найден главный инициатор вывода Байдена из президентской гонки
NBC News: Пелоси сыграла главную роль в отказе Джо Байдена от выборной гонки
Джо Байден. Обложка © Flickr / whitehouse
Главную роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентской гонке сыграла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она не призывала главу государства к этому публично, но за кулисами часто вела разговоры с конгрессменами и донорами Демократической партии, чтобы повлиять на их мнение. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Пелоси… сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия", — указывает телеканал.
По данным источников, экс-спикер любила "подливать масла в огонь" — и, как только тема выборов угасала, она сразу же её "разжигала". Один из членов Палаты представителей США признал, что Пелоси была ответственна за отставку Байдена на 50%.
Джо Байден думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом он назвал Камалу Харрис. Не все поддержали выбор нынешнего главы государства. В частности, Барак Обама выразил уверенность, что демократы ещё способны отыскать "выдающегося кандидата". При этом Трамп не считает Харрис сильным оппонентом.