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22 июля, 15:16

Найден главный инициатор вывода Байдена из президентской гонки

NBC News: Пелоси сыграла главную роль в отказе Джо Байдена от выборной гонки

Джо Байден. Обложка © Flickr / whitehouse

Джо Байден. Обложка © Flickr / whitehouse

Главную роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентской гонке сыграла экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она не призывала главу государства к этому публично, но за кулисами часто вела разговоры с конгрессменами и донорами Демократической партии, чтобы повлиять на их мнение. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Пелоси… сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия", — указывает телеканал.

Пелоси предсказала Байдену поражение на выборах
Пелоси предсказала Байдену поражение на выборах

По данным источников, экс-спикер любила "подливать масла в огонь" — и, как только тема выборов угасала, она сразу же её "разжигала". Один из членов Палаты представителей США признал, что Пелоси была ответственна за отставку Байдена на 50%.

Джо Байден думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом он назвал Камалу Харрис. Не все поддержали выбор нынешнего главы государства. В частности, Барак Обама выразил уверенность, что демократы ещё способны отыскать "выдающегося кандидата". При этом Трамп не считает Харрис сильным оппонентом.

Наталья Афонина
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