В Америке поползли слухи о смерти Байдена

Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Брет Байер потребовал от Демократической партии США предъявить "доказательства жизни" президента Джо Байдена. Он обратил внимание, что о выходе из президентской гонки мир узнал из заявления, опубликованного в социальной сети X. И вообще, лидера страны вот уже сутки никто не видел, из-за чего, по словам журналиста, становится "как-то не по себе".

"Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м", — отметил он в прямом эфире.

Мысль подхватила и его соведущая Дана Перино. По её словам, с момента последней съёмки не было опубликовано даже ни одной свежей фотографии, что порождает сторонников теории заговора среди зрителей телеканала: некоторые из них полагают, что заявление о выходе из президентской гонки подписал не лично Байден, а кто-то другой. Аргументов не много, но они есть: в частности, буква "B" в подписи на опубликованном документе отличается от других.