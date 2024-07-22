В Америке поползли слухи о смерти Байдена
Ведущий Fox News потребовал предъявить "доказательства жизни" Байдена
Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Брет Байер потребовал от Демократической партии США предъявить "доказательства жизни" президента Джо Байдена. Он обратил внимание, что о выходе из президентской гонки мир узнал из заявления, опубликованного в социальной сети X. И вообще, лидера страны вот уже сутки никто не видел, из-за чего, по словам журналиста, становится "как-то не по себе".
"Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м", — отметил он в прямом эфире.
Мысль подхватила и его соведущая Дана Перино. По её словам, с момента последней съёмки не было опубликовано даже ни одной свежей фотографии, что порождает сторонников теории заговора среди зрителей телеканала: некоторые из них полагают, что заявление о выходе из президентской гонки подписал не лично Байден, а кто-то другой. Аргументов не много, но они есть: в частности, буква "B" в подписи на опубликованном документе отличается от других.
Отметим, что Fox News придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США.
Напомним, что 21 июля Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он отказывается от роли кандидата от Демократической партии и поддерживает на этой должности вице-президента страны Камалу Харрис. Последняя уже согласилась на эту роль и поблагодарила действующего президента за доверие.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin