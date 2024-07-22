"Бог ему судья": Толстой рассказал Life.ru о реакции россиян на выход Байдена из президентской гонки
Депутат Толстой: Россиян не волнует судьба отказавшегося от переизбрания Байдена
Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой уверен, что россиян мало волнует судьба президента США Джо Байдена, который внезапно отказался баллотироваться на новый срок. Как рассказал политик журналисту Life.ru, в нашей стране никто не испытал шока от решения американского лидера и уж тем более не будет на этот счёт переживать.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой о выходе Байдена из президентской гонки. Видео © Life.ru
"И если какие-то мужики в гаражах спрашивают, как там Америка, то для них это не первоочередной вопрос. Для нас важны вопросы, которые касаются судьбы нашей страны: это победа в спецоперации, развитие экономики, вопросы незаконной миграции и так далее. Судьба Байдена не является таким важным вопросом, и Бог ему судьба, этому Байдену", — поделился политик.
Напомним, действующий лидер США Джо Байден объявил о своём выходе из президентской гонки. Также он предложил выдвинуть в кандидаты вице-президента Камалу Харрис. Соперник Байдена Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим руководителем страны за всю её историю. При этом Трамп не считает и Харрис сильным оппонентом.