"Можем забыть": Зеленский прокомментировал эпичную оговорку Байдена на саммите НАТО

Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал президентом Украины Владимира Путина. По его словам, Штаты сделали многое для Незалежной, поэтому на такую ошибку можно закрыть глаза. Об этом сообщает The Irish Times.

"Это ошибка. Я думаю, что Соединённые Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", — сказал он во время визита в Ирландию.