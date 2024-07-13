"Можем забыть": Зеленский прокомментировал эпичную оговорку Байдена на саммите НАТО
Зеленский сказал, что забудет оговорку Байдена, назвавшего его Путиным
Владимир Зеленский заявил, что забудет оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне
назвал президентом Украины Владимира Путина. По его словам, Штаты сделали многое для Незалежной, поэтому на такую ошибку можно закрыть глаза. Об этом сообщает The Irish Times.
"Это ошибка. Я думаю, что Соединённые Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", — сказал он во время визита в Ирландию.
Напомним, на саммите НАТО Байден в очередной раз показал себя не с лучшей стороны. Представляя Зеленского, он пригласил на трибуну "президента Украины Владимира Путина". Глава США сразу попытался оправдаться, заявив, что собирался пообещать одолеть российского лидера. По версии западных СМИ, американскому политику эта ошибка дорого обошлась, так как отрывок с оплошностью попал в эфир самых просматриваемых телеканалов.
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