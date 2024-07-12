Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 23:49

По Фрейду: Байден на саммите НАТО дал слово Путину вместо Зеленского

Байден по ошибке пригласил на сцену саммита НАТО Путина вместо Зеленского

Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита в Вашингтоне и, представляя Владимира Зеленского, передал слово российскому лидеру Владимиру Путину.

Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита в Вашингтоне и, представляя Владимира Зеленского, передал слово российскому лидеру Владимиру Путину. Видео © BBC

"А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — произнёс Байден, шокировав публику.

Байден тут же попытался исправиться, сделав вид, что хотел сказать, что намерен победить Путина.

Как обратила внимание газета The New York Times, главные американские телеканалы показали этот отрывок в вечерних выпусках, являющихся самыми просматриваемыми новостными программами страны. Эта оплошность стала очень "несвоевременной", ведь именно сейчас внимание демократов приковано к Байдену на фоне анализа его возможностей продолжать предвыборную кампанию.

СМИ нашли косвенное подтверждение страшной болезни Байдена
СМИ нашли косвенное подтверждение страшной болезни Байдена

Ранее Комитет по надзору Палаты представителей США вызвал троих помощников президента США Джо Байдена, чтобы те дали показания о здоровье 81-летнего американского лидера.

Обложка ©

X / The White House

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Джо Байден
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров