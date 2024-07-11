"Президент уже не способен": Конгресс США заинтересовался психическим здоровьем Байдена

Комитет по надзору палаты представителей США вызвал троих помощников президента США Джо Байдена, чтобы те дали показания о здоровье 81-летнего американского лидера. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на соответствующий документ.

Там рассказали, что конгрессмены после провальных дебатов Байдена всерьёз обеспокоились положением дел. Они считают, что эти самые помощники могут работать за американского лидера, потому что тот уже не в состоянии выполнять свои обязанности. Кроме того, в документе говорится, что ближайшее окружение хозяина Овального кабинета может оказывать влияние на него.

"Комитет обеспокоен, что каждый из этих чиновников… взял на себя задачу по управлению страной в то время, когда президент на это не способен", — пишет портал.