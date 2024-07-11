"Президент уже не способен": Конгресс США заинтересовался психическим здоровьем Байдена
Axios: Помощников Байдена вызвали для дачи показаний о его здоровье
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt
Комитет по надзору палаты представителей США вызвал троих помощников президента США Джо Байдена, чтобы те дали показания о здоровье 81-летнего американского лидера. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на соответствующий документ.
Там рассказали, что конгрессмены после провальных дебатов Байдена всерьёз обеспокоились положением дел. Они считают, что эти самые помощники могут работать за американского лидера, потому что тот уже не в состоянии выполнять свои обязанности. Кроме того, в документе говорится, что ближайшее окружение хозяина Овального кабинета может оказывать влияние на него.
"Комитет обеспокоен, что каждый из этих чиновников… взял на себя задачу по управлению страной в то время, когда президент на это не способен", — пишет портал.
Журналисты отметили, что помощники Байдена должны будут отчитаться до 17 июля.
Как сообщал Life.ru, 28 июня состоялись дебаты между Джо Байденом и его главным конкурентом на грядущих президентских выборах — Дональдом Трампом. Престарелый политик выглядел потерянным и заторможенным. После этого его рейтинг резко полетел вниз. СМИ начали искать подробности о здоровье 81-летнего лидера, выяснив, что в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона.