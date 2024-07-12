Жест глубокой досады: Физиогномист оценила реакцию Зеленского на оговорку Байдена о Путине Физиогномист Назоева: Зеленский отреагировал на оговорку Байдена жестом досады 12 июля, 09:25 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

После оговорки президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина президентом Украины, интересна реакция Владимира Зеленского, стоявшего в тот момент рядом. Как рассказала Life.ru психолог, физиогномист Светлана Назоева, первыми его эмоциями было удивление и отрицание, но он быстро справился с собой.

Главным его чувством в этот момент было чувство досады, видимо, от того, что главный его стратегический партнёр, тот, от которого по факту зависит выживание и его страны, и самого Зеленского, допускает совсем уж нелепые ошибки. Светлана Назоева Физиогномист

Назоева предположила, что Зеленскому, несомненно, известно истинное состояние Байдена, и это ставит его в трудное положение: глава киевского режима не может отказаться от помощи США, не может открыто продемонстрировать то, что думает о президенте Байдене, поэтому он вынужден соглашаться со всем, что тот делает и говорит, словно ничего не происходит.

Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита в Вашингтоне и, представляя Владимира Зеленского, передал слово российскому лидеру Владимиру Путину. Видео © BBC

Жест Зеленского, когда он прикасается к носу, часто толкуют как жест лжеца, но здесь, скорее, это знак глубокой досады и попытка скрыть свои истинные эмоции за видимостью почтительного отношения к президенту США, подчёркивает физиогномист.

По её словам, истинные эмоции промелькнули на лице Зеленского буквально за долю секунды, поскольку за последние годы он намного лучше научился владеть собой.

Напомним, во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, что хотел сказать, что намерен победить Путина.