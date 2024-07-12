Песков двумя словами отреагировал на оговорку Байдена про Путина

Оговорка президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина президентом Украины, не является пророческой. Так на соответствующий вопрос Life.ru ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита в Вашингтоне и, представляя Владимира Зеленского, передал слово российскому лидеру Владимиру Путину. Видео © BBC

Напомним, во время выступления перед лидерами стран НАТО во время саммита Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, что хотел сказать, что намерен победить Путина.