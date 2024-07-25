СМИ узнали об отношении Обамы к выдвижению Харрис в президенты США

Экс-президент США Барак Обама и вице-президент страны Камала Харрис активизировали контакты друг с другом после того, как действующий лидер страны Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Он регулярно контактирует с ней и думает, что она готова к отличному старту кампании", — рассказал один из собеседников телеканала.

Также сообщается, что Обама поддерживает кандидатуру Харрис на замену Байдену и планирует в скором времени дать по этому поводу официальное заявление. Стоит отметить, что экс-президент США — один из немногих, кто до сих пор удерживается от комментариев по поводу кардинальных изменений внутри Демпартии.

И хотя, согласно заявлениям инсайдеров, Обама и Харрис уже обсуждали возможную встречу во время официального мероприятия, однако ни её дата, ни предположительное место пока неизвестны.