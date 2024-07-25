СМИ узнали об отношении Обамы к выдвижению Харрис в президенты США
NBC: Обама вскоре официально поддержит кандидатуру Харрис
Экс-президент США Барак Обама и вице-президент страны Камала Харрис активизировали контакты друг с другом после того, как действующий лидер страны Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
"Он регулярно контактирует с ней и думает, что она готова к отличному старту кампании", — рассказал один из собеседников телеканала.
Также сообщается, что Обама поддерживает кандидатуру Харрис на замену Байдену и планирует в скором времени дать по этому поводу официальное заявление. Стоит отметить, что экс-президент США — один из немногих, кто до сих пор удерживается от комментариев по поводу кардинальных изменений внутри Демпартии.
И хотя, согласно заявлениям инсайдеров, Обама и Харрис уже обсуждали возможную встречу во время официального мероприятия, однако ни её дата, ни предположительное место пока неизвестны.
Обама и Харрис знакомы более 15 лет. В 2008 году она участвовала в его предвыборной кампании, а он в свою очередь агитировал за Харрис во время её борьбы за должность генерального прокурора штата Калифорния, а затем в 2016 году — за место в Сенате. При этом, как писала газета New York Post со ссылкой на источник, Обама изначально с сомнением относился к кандидатуре Харрис на пост президента США, так как не был уверен в её победе над Дональдом Трампом.
Напомним, Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов на фоне неудачных дебатов с Трампом, своего странного поведения на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Глава Белого дома заявил, что поддержит Харрис, которая, между прочим, опережает Трампа согласно опросам общественного мнения. Впрочем, решение о том, кто станет следующим президентом США, примут выборщики.
ТАСС / EPA / PHILIP DAVALI, AP / Erin Schaff