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23 июля, 22:56

Трамп уступил Харрис в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки

Экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House / Trump White House Archived

Экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Камала Харрис. Обложка © Flickr / The White House / Trump White House Archived

Большинство американцев поддержат вице-президента Камалу Харрис на предстоящих выборах в ноябре 2024 года, тогда как её оппоненту от республиканцев в лице бывшего американского лидера Дональда Трампа достанется меньше голосов. Об этом свидетельствует свежий опрос Reuters и Ipsos.

Проведённое с 22 по 23 июля исследование гласит, что в пользу Харрис выступят 44% респондентов. Сторону Трампа же заняли 42% опрошенных. Больше половины (56%) американцев считают, якобы вице-президент обладает острым умом и хорошо справляется с проблемами. Её конкурент получил такую же характеристику лишь от 49% избирателей. Ниже всех в рейтинге с результатом 22% оказался Джо Байден.

Кто такая Камала Харрис: Что известно о вице-президенте США
Кто такая Камала Харрис: Что известно о вице-президенте США

Напомним, что Харрис заняла место Джо Байдена в предвыборной гонке после заявления президента о снятии своей кандидатуры. Незадолго до схода с дистанции глава Белого дома сдал положительный тест на коронавирус.

Илья Пушкарев
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