Трамп уступил Харрис в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки

Большинство американцев поддержат вице-президента Камалу Харрис на предстоящих выборах в ноябре 2024 года, тогда как её оппоненту от республиканцев в лице бывшего американского лидера Дональда Трампа достанется меньше голосов. Об этом свидетельствует свежий опрос Reuters и Ipsos.

Проведённое с 22 по 23 июля исследование гласит, что в пользу Харрис выступят 44% респондентов. Сторону Трампа же заняли 42% опрошенных. Больше половины (56%) американцев считают, якобы вице-президент обладает острым умом и хорошо справляется с проблемами. Её конкурент получил такую же характеристику лишь от 49% избирателей. Ниже всех в рейтинге с результатом 22% оказался Джо Байден.