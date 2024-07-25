"Ей нельзя думать": Политолог усомнился в умственных способностях Камалы Харрис

"Харрис достаточно известна, её не нужно раскручивать. Ей нужно выбрать эффективную линию поведения. Учитывая, что Харрис не очень умна, не очень продвинута и, по-моему, вообще не разбирается в ситуации, есть некоторые сложности. Поэтому, может, и к лучшему, что на кампанию у неё осталось четыре месяца, а не год, потому что за это время она могла наговорить много отсебятины", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".