"Ей нельзя думать": Политолог усомнился в умственных способностях Камалы Харрис
Политолог Брутер: Харрис не имеет ораторских способностей и не отличается умом
Победа представляющей Демократическую партию вице-президента США Камалы Харрис на грядущих президентских выборах под большим вопросом из-за её умственных способностей. Такое заявление сделал политолог Владимир Брутер.
"Харрис достаточно известна, её не нужно раскручивать. Ей нужно выбрать эффективную линию поведения. Учитывая, что Харрис не очень умна, не очень продвинута и, по-моему, вообще не разбирается в ситуации, есть некоторые сложности. Поэтому, может, и к лучшему, что на кампанию у неё осталось четыре месяца, а не год, потому что за это время она могла наговорить много отсебятины", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Политолог также подчеркнул, что любые попытки Харрис продвигать собственные мысли, а не заранее заготовленные реплики тут же приведут к краху. Харрис, по его мнению, намного лучше выдаёт короткие и резаные фразы, а не длинные и осмысленные рассуждения.
Напомним, Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов на фоне неудачных дебатов с Трампом, своего странного поведения на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая, по данным социологов, опережает Трампа перед ноябрьскими выборами. Сегодня она заявила, что вступила в президентскую гонку, однако официальное выдвижение состоится на съезде демократов в августе.
ТАСС / АР / Kayla Wolf