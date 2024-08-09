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8 августа, 23:11

Трамп заявил, что при Байдене США потеряли уважение от России и Китая

Соединённые Штаты находятся в опасности, ведь за время президентства Джо Байдена их перестали уважать Россия и Китай. Такое заявление сделал кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп.

"Наша страна никогда не была в такой опасности — как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает", — сказал политик на пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго.

Трамп ещё раз заявил, что если бы он остался президентом в 2020 году, украинского конфликта бы не произошло. Кроме того, он уверен, что сможет наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином, когда вернётся в Белый дом.

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Ранее возможная соперница Трампа на ноябрьских выборах Камала Харрис согласилась на дебаты 10 сентября. Однако про предложенные экс-президентом другие раунды представитель Демократической партии ничего не сказала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Cline

Артур Лапсаков
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