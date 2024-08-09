Харрис подтвердила, что 10 сентября проведёт дебаты с Дональдом Трампом
Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris
Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что намерена 10 сентября провести дебаты с кандидатом в президенты страны от Республиканской партии Дональдом Трампом.
"Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата - 10 сентября", — сказала она телекомпании NBC.
При этом Харрис ничего не сказала про другие раунды, о которых ранее упомянул Трамп.
Сам же Трамп намерен дать большое интервью миллиардеру Илону Маску. Беседа должна состояться в понедельник, 12 августа.