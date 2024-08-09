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Регион
8 августа, 21:50

Харрис подтвердила, что 10 сентября проведёт дебаты с Дональдом Трампом

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что намерена 10 сентября провести дебаты с кандидатом в президенты страны от Республиканской партии Дональдом Трампом.

"Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата - 10 сентября", — сказала она телекомпании NBC.

При этом Харрис ничего не сказала про другие раунды, о которых ранее упомянул Трамп.

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Сам же Трамп намерен дать большое интервью миллиардеру Илону Маску. Беседа должна состояться в понедельник, 12 августа.

Артур Лапсаков
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