Харрис подтвердила, что 10 сентября проведёт дебаты с Дональдом Трампом

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что намерена 10 сентября провести дебаты с кандидатом в президенты страны от Республиканской партии Дональдом Трампом.

"Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата - 10 сентября", — сказала она телекомпании NBC.

При этом Харрис ничего не сказала про другие раунды, о которых ранее упомянул Трамп.