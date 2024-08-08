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Регион
8 августа, 04:25

Харрис вынудили замолчать после слов о победе Трампа

Демонстранты вынудили Камалу Харрис замолчать после слов о победе Трампа

Антиизраильские активисты заставили замолчать кандидата в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии США Камалу Харрис. Видеозапись этого события, которое произошло на её предвыборном митинге в Детройте, была опубликована на сайте популярного видеохостинга YouTube.

Камалу Харрис вынудили замолчать после слов о победе Дональда Трампа. Видео YouTube / Detroit Free Press

На предоставленных кадрах можно увидеть, как демонстранты, протестующие против действий еврейского государства, начали перебивать Харрис, выкрикивая антиизраильские лозунги. Впоследствии Харрис попыталась успокоить толпу.

"Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае я продолжу говорить", — заявила действующий вице-президент США.

В результате поднялся ещё больший шум, вынудивший замолчать политического деятеля. Она продолжила свою речь с недовольным лицом, когда активисты затихли.

Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов
Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов

Ранее Life.ru писал, что у Харрис недостаточно опыта во внешней политике. Как считают некоторые политологи, её коллега, действующий президент США Джо Байден, в этой сфере более компетентен.

Обложка ©

YouTube / Detroit Free Press

Алексей Соловьёв
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