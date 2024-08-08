Харрис вынудили замолчать после слов о победе Трампа

Антиизраильские активисты заставили замолчать кандидата в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии США Камалу Харрис. Видеозапись этого события, которое произошло на её предвыборном митинге в Детройте, была опубликована на сайте популярного видеохостинга YouTube.

Камалу Харрис вынудили замолчать после слов о победе Дональда Трампа. Видео YouTube / Detroit Free Press

На предоставленных кадрах можно увидеть, как демонстранты, протестующие против действий еврейского государства, начали перебивать Харрис, выкрикивая антиизраильские лозунги. Впоследствии Харрис попыталась успокоить толпу.

"Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае я продолжу говорить", — заявила действующий вице-президент США.

В результате поднялся ещё больший шум, вынудивший замолчать политического деятеля. Она продолжила свою речь с недовольным лицом, когда активисты затихли.