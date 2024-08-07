"Может наломать дров": Политолог предупредил о взрывных эмоциях Камалы Харрис
Политолог Солонников: У Харрис недостаточно опыта во внешней политике
У кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис недостаточно опыта во внешней политике. Её коллега, действующий глава Штатов Джо Байден в этой сфере более компетентен. Данным мнением поделился политолог Дмитрий Солонников.
"Кроме того, как пишут, у неё достаточно сложный характер: взрывные эмоции, неконтролируемые решения. Поэтому системно при ней будет продолжаться антироссийская политика, а вот если случится форс-мажор, то она может наломать дров", — пояснил эксперт в прямом эфире радио "Комсомольская правда".
Специалист также отметил, что массовые беспорядки в США могут с одинаковой вероятностью начаться при победе любого кандидата, будь то Харрис или республиканец Дональд Трамп.
Напомним, прямо сейчас ведётся предвыборная гонка в Америке. Непосредственно выборы президента назначены на 5 ноября 2024 года. Ранее Демократическая партия официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. Своим напарником на предстоящих выборах Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолза. В случае её победы ему достанется пост вице-президента.
Wikipedia / Lawrence Jackson