"Может наломать дров": Политолог предупредил о взрывных эмоциях Камалы Харрис

У кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис недостаточно опыта во внешней политике. Её коллега, действующий глава Штатов Джо Байден в этой сфере более компетентен. Данным мнением поделился политолог Дмитрий Солонников.

"Кроме того, как пишут, у неё достаточно сложный характер: взрывные эмоции, неконтролируемые решения. Поэтому системно при ней будет продолжаться антироссийская политика, а вот если случится форс-мажор, то она может наломать дров", — пояснил эксперт в прямом эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист также отметил, что массовые беспорядки в США могут с одинаковой вероятностью начаться при победе любого кандидата, будь то Харрис или республиканец Дональд Трамп.