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4 августа, 17:13

Опрос показал, чья армия избирателей больше – Трампа или Харрис

Опрос: Харрис опережает Трампа на 1% по уровню поддержки среди американцев

Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото © TACC / EPA, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото © TACC / EPA, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американцев. Об этом говорят данные опроса телеканала CBS News, который проводился совместно с исследовательской организацией YouGov.

Отрыв, впрочем, составляет всего 1%. Согласно исследованию, 50% граждан США проголосовали бы за Харрис, а 49% — за Трампа в случае, если выбирать пришлось бы за одного из них. Демократка также опережает соперника, если допустить, что в голосовании участвует третий — независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. При таком раскладе Харрис получила бы 49% голосов, Трамп — 47%, а Кеннеди-младший — 2%.

41% выбравших Харрис респондентов объяснили такое предпочтение в первую очередь нежеланием видеть во главе страны Трампа. 34% руководствуются личными симпатиями, а 24% поддерживали бы любого кандидата от Демпартии. В опросе участвовали 3102 человека с гражданством США.

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Сам Трамп, в отличие от 50% процентов участников этого опроса, не считает свою соперницу за кресло в Овальном кабинете достойной управлять США. Он назвал Харрис "человеком с низким IQ", у которого нет шансов конкурировать на международной арене с лидерами других влиятельных держав.

Юрий Лысенко
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