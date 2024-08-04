Опрос показал, чья армия избирателей больше – Трампа или Харрис
Опрос: Харрис опережает Трампа на 1% по уровню поддержки среди американцев
Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото © TACC / EPA, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американцев. Об этом говорят данные опроса телеканала CBS News, который проводился совместно с исследовательской организацией YouGov.
Отрыв, впрочем, составляет всего 1%. Согласно исследованию, 50% граждан США проголосовали бы за Харрис, а 49% — за Трампа в случае, если выбирать пришлось бы за одного из них. Демократка также опережает соперника, если допустить, что в голосовании участвует третий — независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. При таком раскладе Харрис получила бы 49% голосов, Трамп — 47%, а Кеннеди-младший — 2%.
41% выбравших Харрис респондентов объяснили такое предпочтение в первую очередь нежеланием видеть во главе страны Трампа. 34% руководствуются личными симпатиями, а 24% поддерживали бы любого кандидата от Демпартии. В опросе участвовали 3102 человека с гражданством США.
Сам Трамп, в отличие от 50% процентов участников этого опроса, не считает свою соперницу за кресло в Овальном кабинете достойной управлять США. Он назвал Харрис "человеком с низким IQ", у которого нет шансов конкурировать на международной арене с лидерами других влиятельных держав.