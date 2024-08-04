Трамп-младший напустился на Байдена и Харрис из-за их "любви" к нелегалам

Администрация президента США Джо Байдена ведёт антиамериканскую политику относительно мигрантов: она поставила граждан Америки на последнее место. Такое мнение высказал предприниматель Дональд Трамп – младший в статье для Fox News.

"Они поставили Америку на последнее место, а неграждан — на первое, открыв наши границы, подорвав гарантии безопасности на выборах и позволив голосовать негражданам", — заявил сын кандидата в президенты Дональда Трампа.

По его мнению, демократы и их подручные СМИ различными способами пытаются замять миграционную проблему. Байден и Харрис также продолжают приветствовать нелегалов, которые приезжают в страну.

"Среди этих нелегальных мигрантов резко возросло число террористов, наркоторговцев и опасных преступников, которые посеяли хаос в нашем обществе. По любой адекватной оценке, это вторжение", — возмутился Трамп-младший.