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4 августа, 06:46

Трамп-младший напустился на Байдена и Харрис из-за их "любви" к нелегалам

Трамп-младший: Белый дом ведёт антиамериканскую политику относительно мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена ведёт антиамериканскую политику относительно мигрантов: она поставила граждан Америки на последнее место. Такое мнение высказал предприниматель Дональд Трамп – младший в статье для Fox News.

"Они поставили Америку на последнее место, а неграждан — на первое, открыв наши границы, подорвав гарантии безопасности на выборах и позволив голосовать негражданам", заявил сын кандидата в президенты Дональда Трампа.

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По его мнению, демократы и их подручные СМИ различными способами пытаются замять миграционную проблему. Байден и Харрис также продолжают приветствовать нелегалов, которые приезжают в страну.

"Среди этих нелегальных мигрантов резко возросло число террористов, наркоторговцев и опасных преступников, которые посеяли хаос в нашем обществе. По любой адекватной оценке, это вторжение", — возмутился Трамп-младший.

Кстати, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обещал положить конец незаконной миграции в случае победы на выборах. Политик заверил американцев, что "запечатает" южную границу и депортирует всех нелегалов.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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