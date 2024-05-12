"Положу этому конец": Трамп анонсировал крупнейшую в истории операцию по депортации
Трамп пообещал закрыть на замок южную границу США в случае победы на выборах
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, как он намерен решать проблему нелегальной миграции в случае победы на ноябрьских президентских выборах. Политик пообещал закрыть южную границу Соединённых Штатов на замок, а также выдворить всех чужаков из страны.
"В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой — туда, где им самое место", — заявил бывший президент.
Выступая на многотысячном митинге в Нью-Джерси, экс американский лидер также раскрыл особенности предстоящей "операции по депортации". Она станет самой масштабной в истории США, заверил собравшихся Трамп.
Ситуация на американо-мексиканской границе обострилась в январе 2024 года, когда губернатор Техаса обвинил Белый дом в неспособности отразить "вторжение" мигрантов, заявив о намерении решить проблему самостоятельно. В "штат одинокой звезды" были стянуты тысячи нацгвардейцев из соседних субъектов. Также местные власти начали возводить стену на самых уязвимых участках.
Flickr / Trump White House Archived