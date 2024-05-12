"Положу этому конец": Трамп анонсировал крупнейшую в истории операцию по депортации

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, как он намерен решать проблему нелегальной миграции в случае победы на ноябрьских президентских выборах. Политик пообещал закрыть южную границу Соединённых Штатов на замок, а также выдворить всех чужаков из страны.

"В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой — туда, где им самое место", — заявил бывший президент.