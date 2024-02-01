В Техас отправят тысячу нацгвардейцев из Флориды

В скором времени в Техас прибудет батальон нацгвардейцев из Флориды, заявил губернатор штата Рон Десантис. По его словам, численность направленного на помощь воинского контингента составит одну тысячу человек.

"Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда", — приводит Fox Newx слова высокопоставленного чиновника.