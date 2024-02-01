В Техас отправят тысячу нацгвардейцев из Флориды
Губернатор Флориды Десантис заявил, что направит батальон нацгвардии в Техас
В скором времени в Техас прибудет батальон нацгвардейцев из Флориды, заявил губернатор штата Рон Десантис. По его словам, численность направленного на помощь воинского контингента составит одну тысячу человек.
"Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда", — приводит Fox Newx слова высокопоставленного чиновника.
Губернатор Флориды рассказал, что эти люди будут заниматься укреплением границы и строительством дополнительных заграждений. Помимо этого, Десантис осудил действия администрации действующего американского лидера Джо Байдена.
Напомним, что внутриполитический американский кризис возник в январе этого года, когда власти Техаса поручили нацгвардии взять под контроль участок границы с Мексикой, используемый мигрантами для нелегального проникновения в США. Губернатор штата Грег Эбботт, в свою очередь, высказался о неспособности федеральных властей решить эту проблему.
Flickr / The National Guard