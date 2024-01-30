Половина американских штатов заступилась за Техас перед Байденом
Генпрокуроры 26 штатов заявили Байдену о поддержке Техаса
Власти Техаса имеют право на самозащиту от миллионов незаконно пересекающих границу мигрантов. Об этом говорится в коллективном письме, которое было отправлено президенту США Джо Байдену от генпрокуроров 26 штатов.
По мнению блюстителей закона, ситуация на границе Техаса и Мексики напоминает настоящее вторжение. "Нападение" со стороны иностранцев носит скоординированный характер, сказано в документе.
"26 республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что поддерживают Штат одинокой звезды", — передаёт телеканал Fox News.
Поддержку техасским властям выразил и профсоюз американских пограничников. Там уверены, что Белый дом намеренно препятствует усилению границы. Ранее о неспособности властей остановить мигрантов высказался и губернатор штата Грег Эбботт, который задействовал для решения проблемы нацгвардию.
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