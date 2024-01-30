Регион

Уведомления отключены

29 января, 22:54

Половина американских штатов заступилась за Техас перед Байденом

Генпрокуроры 26 штатов заявили Байдену о поддержке Техаса

Власти Техаса имеют право на самозащиту от миллионов незаконно пересекающих границу мигрантов. Об этом говорится в коллективном письме, которое было отправлено президенту США Джо Байдену от генпрокуроров 26 штатов.

По мнению блюстителей закона, ситуация на границе Техаса и Мексики напоминает настоящее вторжение. "Нападение" со стороны иностранцев носит скоординированный характер, сказано в документе.

"26 республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что поддерживают Штат одинокой звезды", — передаёт телеканал Fox News.

США предупредили об угрозе потерять один из самых богатых штатов
США предупредили об угрозе потерять один из самых богатых штатов

Поддержку техасским властям выразил и профсоюз американских пограничников. Там уверены, что Белый дом намеренно препятствует усилению границы. Ранее о неспособности властей остановить мигрантов высказался и губернатор штата Грег Эбботт, который задействовал для решения проблемы нацгвардию.

Обложка ©

Unsplash / Avi Werde

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров