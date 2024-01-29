США предупредили об угрозе потерять один из самых богатых штатов

По мнению политолога Юлии Богуславской, конфликт между Техасом и федеральным правительством в США начался не сейчас, а уже год назад. Она отметила, что штаты в Америке давно стремятся действовать независимо от федерального правительства. Например, власти Нью-Джерси пытались вести собственную внешнюю политику, ужесточая ограничения на компании, сотрудничающие с Россией и Белоруссией. Однако текущие беспорядки в Техасе являются резким обострением противоречий. Губернатор Грег Эбботт делает серьёзные заявления, сейчас речь идёт о национальной безопасности.

"Он говорит об иностранном вторжении, из-за которого, собственно, и было де-факто введено военное положение. Это достаточно жёсткая риторика. Кстати, тут надо напомнить историю вхождения Техаса в союз. Ведь в 1836 году штат был объявлен республикой. Это было независимое государство вплоть до своего вхождения в союз в 1846-м. И ещё надо сказать, что во время гражданской войны Техас был членом конфедерации. Поэтому до сих пор существует нарратив о некоей самостоятельности Техаса. Между тем это очень крупный и очень богатый штат, это ресурсодобывающий регион", — рассказала эксперт в беседе с "Царьградом".

Возвращение Дональда Трампа на пост президента, безусловно, изменит внутреннюю политическую ситуацию в США, включая проблему мигрантов, рассказал политолог Юрий Кот. Однако остаётся вопрос, как это отразится на внешней политике.

"Большой вопрос, будет ли он придерживаться обещанного после того, как станет президентом, или же обманет. Я думаю, что, скорее всего, как раз обманет. Я не склонен доверять этому товарищу, потому что он нам совсем не товарищ", — рассказал Кот.