США предупредили об угрозе потерять один из самых богатых штатов
Политолог Богуславская считает опасным конфликт Техаса с Белым домом
По мнению политолога Юлии Богуславской, конфликт между Техасом и федеральным правительством в США начался не сейчас, а уже год назад. Она отметила, что штаты в Америке давно стремятся действовать независимо от федерального правительства. Например, власти Нью-Джерси пытались вести собственную внешнюю политику, ужесточая ограничения на компании, сотрудничающие с Россией и Белоруссией. Однако текущие беспорядки в Техасе являются резким обострением противоречий. Губернатор Грег Эбботт делает серьёзные заявления, сейчас речь идёт о национальной безопасности.
"Он говорит об иностранном вторжении, из-за которого, собственно, и было де-факто введено военное положение. Это достаточно жёсткая риторика. Кстати, тут надо напомнить историю вхождения Техаса в союз. Ведь в 1836 году штат был объявлен республикой. Это было независимое государство вплоть до своего вхождения в союз в 1846-м. И ещё надо сказать, что во время гражданской войны Техас был членом конфедерации. Поэтому до сих пор существует нарратив о некоей самостоятельности Техаса. Между тем это очень крупный и очень богатый штат, это ресурсодобывающий регион", — рассказала эксперт в беседе с "Царьградом".
Возвращение Дональда Трампа на пост президента, безусловно, изменит внутреннюю политическую ситуацию в США, включая проблему мигрантов, рассказал политолог Юрий Кот. Однако остаётся вопрос, как это отразится на внешней политике.
"Большой вопрос, будет ли он придерживаться обещанного после того, как станет президентом, или же обманет. Я думаю, что, скорее всего, как раз обманет. Я не склонен доверять этому товарищу, потому что он нам совсем не товарищ", — рассказал Кот.
В период с 2016 по 2020 год, во время правления Трампа, русофобия на Западе заметно возросла, пояснил эксперт. Поэтому его преемник Джо Байден унаследовал уже нарушенные отношения с Россией.
Напомним, в середине января Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с мигрантами-нелегалами. После этого между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался конфликт. Действия Техаса поддержали губернаторы 25 штатов. Власти американского региона неоднократно подчёркивали, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент США Джо Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры. При этом американские пограничники встали на сторону Техаса.
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