Захарова призвала Байдена привлечь войска международной коалиции к "освобождению" Техаса

Президенту США Джо Байдену пора сформировать всемирный союз для "освобождения" жителей Техаса во имя демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить "Texas must go" и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

К слову, за время президентства Барака Обамы США в составе международных коалиций принимали участие в интервенции в Ливию в 2011 году, а с 2014 года — также в военной операции против ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака.