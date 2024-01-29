Захарова призвала Байдена привлечь войска международной коалиции к "освобождению" Техаса
Захарова: Байдену пора собрать международную коалицию для "освобождения" Техаса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президенту США Джо Байдену пора сформировать всемирный союз для "освобождения" жителей Техаса во имя демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить "Texas must go" и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
К слову, за время президентства Барака Обамы США в составе международных коалиций принимали участие в интервенции в Ливию в 2011 году, а с 2014 года — также в военной операции против ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака.
Напомним, в середине января Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с мигрантами-нелегалами. После этого между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался конфликт. Действия Техаса поддержали губернаторы 25 штатов. Власти американского региона неоднократно подчёркивали, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент США Джо Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры. При этом американские пограничники встали на сторону Техаса.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.