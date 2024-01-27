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27 января, 19:23

Американский ветеран помечтал о союзе России и Техаса

Ветеран ВС США Дрейвен: Техас мог бы стать ближайшим союзником России

Флаг Техаса. Обложка © Unsplash / Pete Alexopoulos

Флаг Техаса. Обложка © Unsplash / Pete Alexopoulos

Американский штат Техас мог бы стать союзником России. Об этом заявил ветеран армии США Ноктис Дрейвен.

"Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростёртыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России", — написал он в соцсети X (Twitter).

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Напомним, в середине января Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с мигрантами-нелегалами. После этого между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался конфликт. Действия Техаса поддержали губернаторы 25 штатов. Власти американского региона неоднократно подчёркивали, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент США Джо Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры. При этом американские пограничники встали на сторону Техаса.

Анатолий Симоненко
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