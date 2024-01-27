Американский ветеран помечтал о союзе России и Техаса

Американский штат Техас мог бы стать союзником России. Об этом заявил ветеран армии США Ноктис Дрейвен.

"Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростёртыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России", — написал он в соцсети X (Twitter).