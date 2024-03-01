Продолжили дело Трампа: Техас возвёл стену на границе для борьбы с мигрантами

Техасские власти были вынуждены воспользоваться дарованными им конституцией полномочиями, чтобы защититься от бесконтрольно прибывающих мигрантов при помощи стены. В произошедшем виноват президент США Джо Байден, который попросту не исполняет свои обязанности, высказался губернатор штата Грег Эбботт.

Чиновник напомнил, что каждую неделю мигранты убивают или насилуют американских граждан. Соединённые Штаты де-факто переживают вторжение, так как из-за политики главы Белого дома границу пересекли уже восемь миллионов человек, заявил губернатор на выступлении в приграничном населённом пункте Игл-Пасс.

"Техас — единственный штат в американской истории, который возвёл собственную стену на границе. И нам для этого не пришлось изобретать велосипед, мы просто строили ту же стену, что и [экс-президент США Дональд] Трамп", — отметил Эбботт.