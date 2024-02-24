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23 февраля, 22:48

Флорида отправила в Техас ещё 50 нацгвардейцев для помощи в борьбе с мигрантами

Флорида вновь поделилась с Техасом силами Нацгвардии для сдерживания притока мигрантов. На этот раз власти штата передали 50 бойцов и 76 патрульных, сказано на сайте местного губернатора Рона Десантиса.

По словам чиновника, эта мера необходима, так как президент страны Джо Байден пустил ситуацию на самотёк. Теперь каждый штат должен самостоятельно защищать свой территориальный суверенитет, уверен глава Флориды.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику правоохранительных органов, национальному гвардейцу и члену государственной гвардии, который служит в Техасе", — отметил Десантис.

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Ранее Флорида уже отправляла в Техас тысячу нацгвардейцев. Бойцы помогают местным силовикам справиться с кризисом, который уже назван наихудшим в истории США.

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Flickr / The National Guard

Илья Пушкарев
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