В США предложили переименовать Техас в Украину

Американский конгрессмен Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину. Член Республиканской партии объяснил свою инициативу желанием привлечь внимание Конгресса США к защите южной границы страны от мигрантов и получить средства на её охрану. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Я думаю, что, наверно, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США", — сказал Рой.

Конгрессмен также назвал Сенат США "домом престарелых", отметив, что работает он только тогда, когда речь идёт о трате денег американцев на зарубежные военные конфликты. Так он иронично прокомментировал тезис о том, что выделение 60 миллиардов долларов помощи Киеву якобы поможет в развитии американского оборонно-промышленного комплекса.

"С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счёт финансирования войн за океаном?" — добавил он.