В США предложили переименовать Техас в Украину
Конгрессмен Рой заявил, что Техас надо переименовать в Украину
Американский конгрессмен Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину. Член Республиканской партии объяснил свою инициативу желанием привлечь внимание Конгресса США к защите южной границы страны от мигрантов и получить средства на её охрану. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
"Я думаю, что, наверно, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США", — сказал Рой.
Конгрессмен также назвал Сенат США "домом престарелых", отметив, что работает он только тогда, когда речь идёт о трате денег американцев на зарубежные военные конфликты. Так он иронично прокомментировал тезис о том, что выделение 60 миллиардов долларов помощи Киеву якобы поможет в развитии американского оборонно-промышленного комплекса.
"С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счёт финансирования войн за океаном?" — добавил он.
Как уже сообщал Life.ru, 5 февраля Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей. 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании — законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. А 13 февраля Сенат США поддержал законопроект. При этом авторы документа ранее исключили из документа спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе для борьбы с миграционным кризисом в самих США.
ТАСС / Zuma