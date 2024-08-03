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3 августа, 20:15

"Нет шансов на величие": Трамп вновь жёстко прошёлся по умственным способностям Харрис

Трамп: США не восстановить величие, если президентом станет Харрис с низким IQ

Вице-президент США Камала Харрис не сможет составить достойную конкуренцию лидерам других стран из-за недостатка IQ. Такое заявление сделал её соперник по предвыборной гонке, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

"Камала Харрис — это человек с низким уровнем IQ, который не может конкурировать с лидерами других стран. У США нет шансов на величие снова с такими людьми у власти. <...> Как и <…> [президент США] Джо [Байден] до неё, она не может связать двух предложений", написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

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К слову, Трамп и Харрис планируют провести политические дебаты. Республиканец ранее говорил, что не хочет, чтобы их дискуссия проходила на ABC News, поэтому он договорился о предоставлении площадки с телеканалом Fox News, из-за чего дату мероприятия пришлось перенести. У Трампа есть категоричное требование — он хочет, чтобы дебаты проходили при зрителях вживую, тогда как во время аналогичной дискуссии с Джо Байденом, которая состоялась в конце июня, они были в студии только с ведущими.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LESLIE PLAZA JOHNSON

Юрий Лысенко
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