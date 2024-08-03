"Нет шансов на величие": Трамп вновь жёстко прошёлся по умственным способностям Харрис

Вице-президент США Камала Харрис не сможет составить достойную конкуренцию лидерам других стран из-за недостатка IQ. Такое заявление сделал её соперник по предвыборной гонке, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

"Камала Харрис — это человек с низким уровнем IQ, который не может конкурировать с лидерами других стран. У США нет шансов на величие снова с такими людьми у власти. <...> Как и <…> [президент США] Джо [Байден] до неё, она не может связать двух предложений", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.