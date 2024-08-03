Трамп решил перенести дату дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить дебаты с Камалой Харрис на АВС News, поэтому он договорился с Fox News, чтобы использовать их площадку. Однако из-за этого изменится дата дебатов. Об этом Трамп рассказал в своей социальной сети Truth Social.

По словам республиканца, дебаты могут состояться 4 сентября в Пенсильвании. Его главная оппонентка — действующий вице-президент Камала Харрис — это пока не комментировала.

"Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября <...> Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который ещё будет определён", — написал он.