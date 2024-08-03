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3 августа, 05:42

Трамп решил перенести дату дебатов с Харрис

Трамп договорился с Fox News о дебатах с Харрис

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить дебаты с Камалой Харрис на АВС News, поэтому он договорился с Fox News, чтобы использовать их площадку. Однако из-за этого изменится дата дебатов. Об этом Трамп рассказал в своей социальной сети Truth Social.

По словам республиканца, дебаты могут состояться 4 сентября в Пенсильвании. Его главная оппонентка — действующий вице-президент Камала Харрис — это пока не комментировала.

"Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября <...> Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который ещё будет определён", — написал он.

Также Трамп настаивает, чтобы на мероприятии присутствовали зрители. Ранее, на прошлых дебатах, где участвовал действующий президент Джо Байден, их не было.

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Напомним, что 21 июля Байден объявил о том, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре. Это случилось после провальных дебатов с Трампом, многочисленных публичных конфузов демократа и подхваченного им коронавируса. 81-летний политик выразил свою поддержку Камале Харрис как кандидату от Демократической партии. Накануне, 2 августа, Демпартия США проголосовала за выдвижение Харрис в президенты.

Наталья Афонина
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