"Надеюсь, ты не передумаешь": Харрис вызвала Трампа на дебаты и получила моментальный ответ

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис вызвала на дебаты своего главного оппонента в президентской гонке, республиканца Дональда Трампа. Об этом она заявила во время митинга в Атланте.

"Дональд! Я надеюсь, что ты не передумаешь встречаться со мной на сцене дебатов. Если тебе есть что сказать, скажи мне это в лицо!" — обратилась Харрис к Трампу.

В свою очередь, ответ от экс-главы Белого Дома не заставил себя долго ждать. Как считает Трамп, "сумасшедшей" Харрис, которая признана худшим вице-президентом в истории США, нужен был концерт в Атланте и ничего более, поскольку через пять минут её выступления люди попросту начали расходиться.

"Мне не нужны концерты и артисты, мне нужно просто сделать Америку великой!" — подчеркнул Трамп в соцсети Х.

Ранее штаб Трампа отказался от дебатов с Харрис, пока её официально не утвердят кандидатом в президенты. Съезд демократов определится с кандидатом на выборы с 19 до 22 августа. Сами дебаты должны состояться 10 сентября на телеканале ABC. До этого Трамп заявлял, что считает Харрис более лёгким соперником, чем Байден. По словам экс-президента США, он готов готов к дебатам с ней в любом виде.