Патрушев ответил Life.ru, какой кандидат в президенты США лучше для России – Трамп или Харрис

Помощник президента РФ Николай Патрушев ответил на вопрос корреспондента Life.ru, кто из кандидатов на пост главы США лучше для России — Дональд Трамп или Камала Харрис.

"Нам всё равно. Пока видим, что ситуация в лучшую сторону не меняется", — сказал он.