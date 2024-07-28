Патрушев ответил Life.ru, какой кандидат в президенты США лучше для России – Трамп или Харрис
Патрушев: России всё равно, кто будет президентом США – Трамп или Харрис
Николай Патрушев. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Терещенко
Помощник президента РФ Николай Патрушев ответил на вопрос корреспондента Life.ru, кто из кандидатов на пост главы США лучше для России — Дональд Трамп или Камала Харрис.
"Нам всё равно. Пока видим, что ситуация в лучшую сторону не меняется", — сказал он.
Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях.