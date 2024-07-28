Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 07:48

Патрушев ответил Life.ru, какой кандидат в президенты США лучше для России – Трамп или Харрис

Патрушев: России всё равно, кто будет президентом США – Трамп или Харрис

Николай Патрушев. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Терещенко

Николай Патрушев. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Терещенко

Помощник президента РФ Николай Патрушев ответил на вопрос корреспондента Life.ru, кто из кандидатов на пост главы США лучше для России — Дональд Трамп или Камала Харрис.

"Нам всё равно. Пока видим, что ситуация в лучшую сторону не меняется", — сказал он.

Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ
Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ

Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • США
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров