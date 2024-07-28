Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ
У вице-президента США Камалы Харрис очень низкий уровень IQ. Об этом заявил бывший президент Америки Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нашвилле, штат Теннесси.
"В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ. Речь о ней (Харрис. — Прим. Life.ru). О нём (о президенте США Джо Байдене. — Прим. Life.ru) я даже говорить не буду", — подчеркнул Трамп.
Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях, однако многие в Белом доме считают Харрис слабым кандидатом. Ранее Трамп не раз высказывался об умственных способностях Байдена, называя его "президентом с самым низким IQ за всю историю".
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