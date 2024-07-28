Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 00:53

Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ

У вице-президента США Камалы Харрис очень низкий уровень IQ. Об этом заявил бывший президент Америки Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нашвилле, штат Теннесси.

"В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ. Речь о ней (Харрис. — Прим. Life.ru). О нём (о президенте США Джо Байдене. — Прим. Life.ru) я даже говорить не буду", — подчеркнул Трамп.

В США назвали имена трёх возможных кандидатов в вице-президенты при Камале Харрис
В США назвали имена трёх возможных кандидатов в вице-президенты при Камале Харрис

Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях, однако многие в Белом доме считают Харрис слабым кандидатом. Ранее Трамп не раз высказывался об умственных способностях Байдена, называя его "президентом с самым низким IQ за всю историю".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров