Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ

У вице-президента США Камалы Харрис очень низкий уровень IQ. Об этом заявил бывший президент Америки Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нашвилле, штат Теннесси.

"В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ. Речь о ней (Харрис. — Прим. Life.ru). О нём (о президенте США Джо Байдене. — Прим. Life.ru) я даже говорить не буду", — подчеркнул Трамп.