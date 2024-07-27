В США назвали имена трёх возможных кандидатов в вице-президенты при Камале Харрис CNN: Харрис объявит кандидата на пост вице-президента США в августе 27 июля, 16:34 Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР

Вице-президент США Камала Харрис, которая будет представлять демократов на предстоящих президентских выборах, намерена в августе назвать предполагаемого преемника на своём посту. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на окружение Харрис.

Согласно сведениям СМИ, в качестве кандидатов могут быть объявлены губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от штата Аризона Марк Келли. По мнению источников телеканала, это наиболее вероятные кандидатуры на пост вице-президента США. Кроме того, не исключено, что Харрис назовёт министра транспорта Пита Буттиджича, который долгое время работал в её команде.

"Вице-президент выберет того, с кем ей будет комфортно и кто потенциально сам готов стать президентом", — поделился собеседник СNN.

Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях, однако многие в Белом доме считают Харрис слабым кандидатом. Её официальное выдвижение пройдёт на съезде Демократической партии в августе.

Авторы Татьяна Миссуми