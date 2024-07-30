Трамп счёл Харрис ещё более слабым соперником на дебатах, чем Байден
Дональд Трамп заявил, что полностью готов к дебатам с Камалой Харрис, занявшей место Джо Байдена в президентской гонке. По словам 45-го американского лидера, он считает вице-президента США ещё более лёгким соперником, чем действующий глава Белого дома.
"Я не возражаю против наших дебатов в любом виде", — произнёс экс-президент в интервью телеканалу Fox News.
Трамп и Харрис встретятся в студии телеканала ABC уже 10 сентября. Прошлые дебаты экс-президента с участием Джо Байдена завершились полным разгромом нынешнего американского лидера. Политик признал неудачу, попытавшись оправдать неуверенный вид и сомнительные аргументы усталостью из-за перелётов. А после демократ и вовсе вышел из президентской гонки.
Flickr / Trump White House Archived