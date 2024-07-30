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30 июля, 02:00

Трамп счёл Харрис ещё более слабым соперником на дебатах, чем Байден

Дональд Трамп заявил, что полностью готов к дебатам с Камалой Харрис, занявшей место Джо Байдена в президентской гонке. По словам 45-го американского лидера, он считает вице-президента США ещё более лёгким соперником, чем действующий глава Белого дома.

"Я не возражаю против наших дебатов в любом виде", — произнёс экс-президент в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ
Трамп обвинил Харрис в низком уровне IQ

Трамп и Харрис встретятся в студии телеканала ABC уже 10 сентября. Прошлые дебаты экс-президента с участием Джо Байдена завершились полным разгромом нынешнего американского лидера. Политик признал неудачу, попытавшись оправдать неуверенный вид и сомнительные аргументы усталостью из-за перелётов. А после демократ и вовсе вышел из президентской гонки.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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