Трамп счёл Харрис ещё более слабым соперником на дебатах, чем Байден

Дональд Трамп заявил, что полностью готов к дебатам с Камалой Харрис, занявшей место Джо Байдена в президентской гонке. По словам 45-го американского лидера, он считает вице-президента США ещё более лёгким соперником, чем действующий глава Белого дома.