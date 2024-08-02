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2 августа, 18:02

Демпартия США проголосовала за выдвижение Харрис в президенты

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Вице-президент Штатов Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов от Демпартии США, участвовавших в онлайн-выборах, чтобы считаться официальным кандидатом на должность главы США. Об этом говорится в письме председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона.

"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", написал Харрисон по итогам голосования политсилы.

Камала Харрис объявила себя президентом и тут же передумала
Камала Харрис объявила себя президентом и тут же передумала

Напомним, что нынешний руководитель Соединённых Штатов Джо Байден объявил о решении не участвовать в президентской гонке, уступив место соратнице по Демократической партии Камале Харрис. В настоящее время вице-президент Штатов и республиканец Дональд Трамп являются главными кандидатами на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.

Обложка ©

ТАСС / АР / Mat Otero

Юрий Лысенко
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