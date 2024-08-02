Демпартия США проголосовала за выдвижение Харрис в президенты

Вице-президент Штатов Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов от Демпартии США, участвовавших в онлайн-выборах, чтобы считаться официальным кандидатом на должность главы США. Об этом говорится в письме председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона.

"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", — написал Харрисон по итогам голосования политсилы.