Камала Харрис объявила себя президентом и тут же передумала
Харрис назвала себя президентом на похоронах конгрессвумен Шейлы Джексон Ли
Серьёзную оговорку во время похорон конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи. Она назвала себя президентом ещё при действующем Джо Байдене.
В своей речи Харрис решила напомнить, что покойная конгрессвумен была инициатором законопроекта, благодаря которому День освобождения рабов в США (19 июня) был признан государственным праздником.
"Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью вместе с нашим президентом Джо Байденом стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал её законопроект", — сказала Харрис, поспешившая исправить сделанную ошибку.
Публика, кстати, помидорами Харрис не закидала, а, наоборот, встретила такую неожиданную оговорку криками и аплодисментами.
Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Это произошло из-за неудачных дебатов с Трампом, странного поведения Байдена на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Глава Белого дома заявил, что поддержит Харрис.
X / Kamala Harris