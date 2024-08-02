Камала Харрис объявила себя президентом и тут же передумала

Серьёзную оговорку во время похорон конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи. Она назвала себя президентом ещё при действующем Джо Байдене.

В своей речи Харрис решила напомнить, что покойная конгрессвумен была инициатором законопроекта, благодаря которому День освобождения рабов в США (19 июня) был признан государственным праздником.

"Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью вместе с нашим президентом Джо Байденом стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал её законопроект", — сказала Харрис, поспешившая исправить сделанную ошибку.