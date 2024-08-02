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2 августа, 12:23

Камала Харрис объявила себя президентом и тут же передумала

Харрис назвала себя президентом на похоронах конгрессвумен Шейлы Джексон Ли

Серьёзную оговорку во время похорон конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи. Она назвала себя президентом ещё при действующем Джо Байдене.

В своей речи Харрис решила напомнить, что покойная конгрессвумен была инициатором законопроекта, благодаря которому День освобождения рабов в США (19 июня) был признан государственным праздником.

"Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью вместе с нашим президентом Джо Байденом стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал её законопроект", — сказала Харрис, поспешившая исправить сделанную ошибку.

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Публика, кстати, помидорами Харрис не закидала, а, наоборот, встретила такую неожиданную оговорку криками и аплодисментами.

Напомним, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Это произошло из-за неудачных дебатов с Трампом, странного поведения Байдена на публичных мероприятиях и заражения коронавирусом. Глава Белого дома заявил, что поддержит Харрис.

Обложка ©

X / Kamala Harris

Наталья Афонина
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