"Не связывайся!" Бабуля-кошка из США рыкнула на Вэнса в прямом эфире, поддержав Харрис

Американские кошатницы объединяются, чтобы поддержать вице-президента Камалу Харрис на выборах главы государства. Одну из таких женщин встретили на мероприятии в Пенсильвании. В беседе с журналистом Fox News горожанка в маске кошки пригрозила кандидату в вице-президенты республиканцу Джей Ди Вэнсу, порычав на него.

В США женщина в маске кошки пригрозила Вэнсу и поддержала Харрис. Видео © Fox News / Telegram / Пул N 3

Всё дело в скандальном заявлении Вэнса, которое он сделал в 2021 году в одном из интервью. Тогда он подчеркнул, что Америкой управляют "бездетные кошатницы", такие как Камала Харрис. Совсем недавно это видео репостнула экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, после чего оно стало вирусным. Не оставила без внимания высказывания Вэнса и "женщина-кошка" из Пенсильвании.

"Я бездетная женщина-кошка. Но я счастлива. Я счастлива. [Что вы хотите сказать Вэнсу?] Не связывайся с бездетными кошатницами!" — сказала пенсионерка, издав странные звуки и показав свои "лапки".