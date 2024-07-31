Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 14:29

"Не связывайся!" Бабуля-кошка из США рыкнула на Вэнса в прямом эфире, поддержав Харрис

В США женщина в маске кошки пригрозила Вэнсу и поддержала Харрис

Американские кошатницы объединяются, чтобы поддержать вице-президента Камалу Харрис на выборах главы государства. Одну из таких женщин встретили на мероприятии в Пенсильвании. В беседе с журналистом Fox News горожанка в маске кошки пригрозила кандидату в вице-президенты республиканцу Джей Ди Вэнсу, порычав на него.

В США женщина в маске кошки пригрозила Вэнсу и поддержала Харрис. Видео © Fox News / Telegram / Пул N 3

Всё дело в скандальном заявлении Вэнса, которое он сделал в 2021 году в одном из интервью. Тогда он подчеркнул, что Америкой управляют "бездетные кошатницы", такие как Камала Харрис. Совсем недавно это видео репостнула экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, после чего оно стало вирусным. Не оставила без внимания высказывания Вэнса и "женщина-кошка" из Пенсильвании.

"Я бездетная женщина-кошка. Но я счастлива. Я счастлива. [Что вы хотите сказать Вэнсу?] Не связывайся с бездетными кошатницами!" — сказала пенсионерка, издав странные звуки и показав свои "лапки".

"Надеюсь, ты не передумаешь": Харрис вызвала Трампа на дебаты и получила моментальный ответ
"Надеюсь, ты не передумаешь": Харрис вызвала Трампа на дебаты и получила моментальный ответ

Как сообщал Life.ru, действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Его место заняла вице-президент Камала Харрис. Она и её соперник Дональд Трамп сейчас являются лидерами в своих политических лагерях.

Обложка ©

Fox News / X / stevegrubershow

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров