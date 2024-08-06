Харрис обменялась любезностями со "своим вице-президентом" в соцсети Х

Кандидат на участие в выборах президента США от Демокартической партии Камала Харрис выбрала своим напарником на предстоящих в ноябре выборах губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её гипотетической победы ему достанется пост вице-президента.

"С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца быть моим напарником. Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он ориентирован на работу с такими же работающими семьями, как у него самого. Здорово заполучить его к себе в команду", — похвасталась Харрис в соцсети Х.