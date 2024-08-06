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6 августа, 15:17

Харрис обменялась любезностями со "своим вице-президентом" в соцсети Х

Харрис официально объявила, что вице-президентом в случае её избрания будет Уолц

Кандидат на участие в выборах президента США от Демокартической партии Камала Харрис выбрала своим напарником на предстоящих в ноябре выборах губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её гипотетической победы ему достанется пост вице-президента.

"С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца быть моим напарником. Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он ориентирован на работу с такими же работающими семьями, как у него самого. Здорово заполучить его к себе в команду", — похвасталась Харрис в соцсети Х.

Ответный пост не заставил себя ждать. Уолц отметил, что присоединиться к команде Харрис — гордость всей его жизни. Он написал, что испытывает волнение как первоклассник в свой первый школьный день, и, тем не менее, рвётся в бой.

Ранее газета The New York Times писала, что Демократическая партия официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. А позже CNN написал, что Харрис выберет своим вице-президентом именно губернатора Миннесоты Уолца.

Обложка ©

ТАСС / АР / Jacquelyn Martin, ЕРА / EDWARD M. PIO RODA

Алексей Берковиц
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