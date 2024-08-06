Демократы официально выдвинули Камалу Харрис кандидатом в президенты США

Демократическая партия США официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов, сообщает газета The New York Times (NYT).

Стоит отметить, что демократы должны были выдвинуть своего кандидата в президенты на съезде, который состоится в Чикаго с 19 по 22 августа. Однако Национальный комитет партии решил провести онлайн-голосование партийных делегатов за две недели до съезда. Это необходимо, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в Огайо. Законодательство штата потребовало перенести выдвижение кандидата от демократов на срок до 7 августа.