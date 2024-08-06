Харрис определилась с выбором своего вице-президента, пишут СМИ
CNN: Харрис выберет своим вице-президентом губернатора Миннесоты Уолца
Камала Харрис и Тим Уолц. Обложка © ТАСС / AP / Mat Otero / ТАСС / Zuma
Кандидат в президенты США от Демократической партиии Камала Харрис выбрала своим "вице" губернатора Миннесоты Тима Уолца. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Утверждается, что Харрис официально объявит об этом в ближайшее время.
Ранее газета The New York Times писала, что Демократическая партия официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов.