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6 августа, 13:10

Харрис определилась с выбором своего вице-президента, пишут СМИ

CNN: Харрис выберет своим вице-президентом губернатора Миннесоты Уолца

Камала Харрис и Тим Уолц. Обложка © ТАСС / AP / Mat Otero / ТАСС / Zuma

Камала Харрис и Тим Уолц. Обложка © ТАСС / AP / Mat Otero / ТАСС / Zuma

Кандидат в президенты США от Демократической партиии Камала Харрис выбрала своим "вице" губернатора Миннесоты Тима Уолца. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Утверждается, что Харрис официально объявит об этом в ближайшее время.

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Ранее газета The New York Times писала, что Демократическая партия официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов.

Матвей Константинов
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