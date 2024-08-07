Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов

Действующий американский вице-президент Камала Харрис объявила, что стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Заявление она озвучила на митинге сторонников в Филадельфии.

"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", — заявила Харрис.