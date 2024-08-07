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6 августа, 23:59

Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США от демократов

Действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Действующий американский вице-президент Камала Харрис объявила, что стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Заявление она озвучила на митинге сторонников в Филадельфии.

"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", — заявила Харрис.

В США считают, что Харрис может развязать войну ради престижа
В США считают, что Харрис может развязать войну ради престижа

Ранее газета The New York Times писала, что Демократическая партия официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Она набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов. Также Харрис выбрала своим напарником на предстоящих выборах губернатора штата Миннесота Тима Уолца. В случае её гипотетической победы ему достанется пост вице-президента.

Оксана Попова
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