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6 августа, 21:27

В США считают, что Харрис может развязать войну ради престижа

Экс-конгрессвумен Габбард: Камала Харрис может развязать войну ради престижа

Действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис, которая также является кандидатом на высший государственный пост в стране от Демократической партии США, в случае победы на выборах может развязать войну. Как заявила в подкасте Криса Уильямсона на YouTube бывшая конгрессвумен Тулси Хаббард, демократ сделает это для того, чтобы доказать свою состоятельность.

"У меня нет ни малейших сомнений в том, что у неё сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий Вооружёнными силами Соединённых Штатов", — сообщила бывший член Палаты представителей Конгресса США.

Помимо того, Габбард назвала самый эффективный способ для реализации данной задумки. По словам политического деятеля, для этого надо развязать войну.

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Напомним, 6 августа стало известно, что Демократическая партия США официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства. Сообщалось, что действующий вице-президент Соединённых Штатов набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов.

Алексей Соловьёв
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