В США считают, что Харрис может развязать войну ради престижа

Действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис, которая также является кандидатом на высший государственный пост в стране от Демократической партии США, в случае победы на выборах может развязать войну. Как заявила в подкасте Криса Уильямсона на YouTube бывшая конгрессвумен Тулси Хаббард, демократ сделает это для того, чтобы доказать свою состоятельность.

"У меня нет ни малейших сомнений в том, что у неё сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий Вооружёнными силами Соединённых Штатов", — сообщила бывший член Палаты представителей Конгресса США.

Помимо того, Габбард назвала самый эффективный способ для реализации данной задумки. По словам политического деятеля, для этого надо развязать войну.