Трамп анонсировал большое интервью Маску
Трамп заявил, что в понедельник даст интервью Илону Маску
Кандидат в президенты США Дональд Трамп всегда пользовался поддержкой миллиардера Илона Маска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / Frederic Legrand — COMEO
На следующей неделе американский предприниматель Илон Маск возьмёт интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как заявил экс-лидер Штатов в социальной сети Truth Social, беседа состоится в понедельник.
"В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", — заявил Трамп.
Кстати, на днях Трамп заглянул на стрим к блогеру Одину Россу. В ходе него кандидат в президенты США заявил, что Иран подвергнется атаке со стороны Израиля.