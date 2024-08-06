Трамп анонсировал большое интервью Маску

На следующей неделе американский предприниматель Илон Маск возьмёт интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как заявил экс-лидер Штатов в социальной сети Truth Social, беседа состоится в понедельник.

"В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", — заявил Трамп.