Сегодня ночью: Трамп сделал важное заявление об Израиле

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал важное заявление об Израиле. По его словам, государство сегодня ночью подвергнется атаке со стороны Ирана.

Заявление политик озвучил в ходе стрима на YouTube с журналистом Одином Россом. По его словам, Израиль будет атакован в ночь с 5 на 6 августа со стороны исламского государства из-за гибели одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Вместе с этим миллиардер заявил, что при его президентстве такой ситуации не произошло бы.