Сегодня ночью: Трамп сделал важное заявление об Израиле
Трамп: Иран атакует Израиль сегодня ночью из-за убийства главы политбюро ХАМАС
Кандидат в президенты Дональд Трамп уверен, что не допустил бы конфликта между Ираном и Израилем, будучи главой Америки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал важное заявление об Израиле. По его словам, государство сегодня ночью подвергнется атаке со стороны Ирана.
Заявление политик озвучил в ходе стрима на YouTube с журналистом Одином Россом. По его словам, Израиль будет атакован в ночь с 5 на 6 августа со стороны исламского государства из-за гибели одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Вместе с этим миллиардер заявил, что при его президентстве такой ситуации не произошло бы.
Напомним, в последнее время всё чаще говорят о неизбежной атаке Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" по Израилю из-за гибели в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Ответственность радикалы возложили на США и Израиль. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию исламской республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.